Население Украины продолжает накапливать долги за услуги ЖКХ

Киев, , 08:53 — REGNUM 25,268 млрд гривен ($0,98 млрд) составил в июне 2017 года долг населения Украины за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

По данным украинского Госстата, в июне 2017 года долги населения за услуги ЖКХ уменьшились по сравнению с маем на 19 млн гривен ($730 тыс.), или на 0,1%. При этом уменьшились долги за отопление и горячую воду — до 8,9 млрд гривен ($340 млн) и за потребление газа — до 11,1 млрд гривен ($430 млрд). Также граждане Украины нарастили долг за квартплату — до 3 млрд гривен ($120 млн).

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Отмечается, что больше всего накоплено долгов за отопление и горячее водоснабжение, газоснабжение и квартплату в Харьковской, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также в Киеве.

Напомним, на конец февраля долги населения Украины за услуги ЖКХ составляли 19,5 млрд гривен ($750 млн). При этом долг за горячую воду и отопление составлял 11,9 млрд гривен ($460 млн).

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