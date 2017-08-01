Что будет с рублем в августе?

Москва, , 08:39 — REGNUM Геополитическая напряженность между Россией и США существенно давит на курс российского рубля. Не помогает отечественной валюте даже активно растущая нефть. Сейчас это главный фактор снижения деревянного, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

«Нужно понимать, что обмен санкциями между двумя странами приводит к оттоку средств из России. Ранее страна уже пережила отток средств с российского рынка. Сейчас, судя по ситуации с российскими фондовыми индексами, происходит и отток средств из российских акций. Все это приводит к конвертации рублей в валюту, и в последующем эта валюта покидает пределы нашей страны, оставляя за собой высокий курс доллара», — пояснил Задоя.

«Однако, нужно признать, что существуют и внутренние проблемы. Так, Росстат зафиксировал в июне нулевой рост экономики. Если еще весной статистики отчитывались о подъеме российской промышленности, нефтегазового сектора и в целом экономики, то сейчас экономика вновь вернулась к стагнации», — отметил эксперт.

По его мнению, «если бы не растущие цены на нефть, то даже страшно предположить, какой сейчас был бы курс доллара. С учетом той геополитической напряженности, которая сейчас нависла над российским рынком, вероятнее всего, дорогое черное золото позволило курсу российской валюты удержаться в районе 60 рублей за доллар в июле».

«В августе сдерживать рост иностранной валюты будет еще сложнее. Вероятно, можно будет увидеть прорывы в район 62−63 рублей за одну единицу американской валюты. При этом еще больше может подорожать евро к российскому рублю. Причиной этому может стать рост европейской валюты против доллара на международном валютном рынке Форекс», — считает Задоя.

«В августе тем, кто хочет купить иностранную валюту, стоит набраться терпения и дожидаться более выгодного курса для продажи долларов и евро», — высказал свое мнение эксперт.

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