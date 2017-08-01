В Хабаровском крае найден золотой самородок весом 10,3 кг

Хабаровск, , 08:51 — REGNUM Крупный золотой самородок весом 10,3 кг найден в артели старателей «Заря» на ручье Заманчивый в Николаевской районе Хабаровского края. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов региона.

«Уникальный металл найден бульдозеристом при разравнивании гале-эфельных отвалов», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что найденный самородок является самым крупным по весу из всех обнаруженных ранее на территории края.

В ведомстве напомнили, что в 2011 году в артели старателей «Восток» был найден золотой самородок весом 7,5 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 13 июля ввели в эксплуатацию новое золоторудное месторождение Светлое, которое принесет государству до 2500 кг чистого золота ежегодно.

Хабаровский край традиционно является одним из лидеров добычи золота в России — наряду с Магаданской, Амурской областями и Якутией.

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