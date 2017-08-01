«Нефть стремится к $54»

Москва, , 08:33 — REGNUM На торгах в Европе 31 июля цена на нефть снижалась до $51,76 в рамках коррекции. После отката стоимость барреля нефти марки Brent выросла до $52,87.

Рост котировок можно связать с ослаблением американского доллара из-за ослабления доверия к администрации Дональда Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Американский президент уволил Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям, который в должности проработал 10 дней.

Сегодня, 1 августа, баррель Brent стоит $52,77 (+0,22%). Уверенный пробой ценой уровня $53 откроет покупателям дорогу к $54,60/65. Учитывая медвежий тренд по доллару, цель будет достигнута к 3−4 августа.

Напомним, 28 июля торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,24%, до $52,65 за баррель, WTI — на 0,92%, до $50,17 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,45 за баррель.

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