Возвращение юаня 2.0: Китайская валюта продолжает стремительно укрепляться

Пекин, , 08:29 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному на сайте Народного банка Китая, по состоянию на 1 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7148 юаня за доллар. Таким образом, ЦБ КНР второй день подряд укрепляет национальную валюту более чем на 90 базисных пунктов.

Резкое укрепление юаня стало неожиданностью для большинства экономистов, которые ранее прогнозировали ослабление национальной валюты КНР после резкого скачка курса в конце июля, пишет «Чжунго синьвэнь».

31 июля юань «отыграл» у доллара США 90 базисных пунктов, а уже на следующий день китайская валюта укрепилась еще на 135 пунктов, вызвав недоумение у большинства экспертов из Европы и США.

В Пекине подчеркнули, что укрепление юаня вызвано глобальными финансовыми процессами и не контролируется со стороны властей. Напомним, ранее ЦБ КНР заявлял, что любые колебания курса национальной валюты в пределах 2% являются естественными и не влекут последствия для экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 27 июля центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7307 юаня за доллар. Таким образом, вопреки прогнозам аналитиков национальная валюта КНР всего за один рабочий день укрепилась сразу на 222 базисных пункта.

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