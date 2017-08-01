Минтранс и Росавиация обсуждают меры по решению проблем с чартерами

Москва, , 08:22 — REGNUM Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за постоянных срывов в их расписании. Такая мера рассматривается Министерством транспорта России совместно с Росавиацией в рамках разработки пакета мер по системному решения проблемы с задержкой вылета чартерных рейсов в пик туристического сезона, пишет газета «Известия».

По данным источника издания в авиационной отрасли, Минтранс приступил к разработке пакета изменений в нормативно-правовые акты, направленных на оздоровление рынка авиаперевозок в туристском сегменте. В частности, речь идет об усилении контроля за формированием авиакомпаниями чартерных программ полетов и их фактическим выполнением, и повышении эффективности санкций к авиакомпаниям.

Еще одной мерой оздоровления рынка может стать перевод чартеров в статус регулярных рейсов. Источник уточняет, что обсуждаемые системные меры должны не допустить создания условий для задержек рейсов и их отмены.

Предполагается также более жесткая реакция регулятора и неотвратимость наказания для авиакомпаний, допустивших сбой. Кроме того, планируется доработать механизм аннулирования допусков авиакомпаний к выполнению международных чартерных рейсов.

Минтранс и Росавиация обсуждают также инициативу о введении обязательного требования к авиакомпаниям предоставлять регулятору сведения о планируемых объемах чартерных пассажирских перевозок. Тогда регулятор со своей стороны может дать оценку реализуемости этих планов с учетом всех факторов — оборота воздушных судов, наличия резервных бортов и комплектации экипажей.

О том, целесообразно ли переводить чартерные рейсы в статус регулярных, пока единого мнения нет. В таком случае, пишет издание, возникнут вопросы с соблюдением межправительственных соглашений о воздушном сообщении. Согласно этим соглашениям, количество назначенных регулярных перевозчиков между странами лимитировано.

В Минтрансе подтвердили работу над мерами по контролю за чартерными перевозками, однако не уточнили детали. В настоящее время основными игроками рынка международных чартерных перевозок, фрахтуемых туроператорами, выступают 9−10 авиакомпаний. Они осуществляют более 100 вылетов из России ежемесячно.