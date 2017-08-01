«Нулевая ставка на прибыль поможет туриндустрии развиваться»

Петропавловск-Камчатский, , 08:50 — REGNUM Очень своевременным и актуальным назвали на Камчатке решение федеральных властей ввести для туристических организаций Дальнего Востока нулевую ставку на прибыль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса РФ в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории ДФО».

«Решение очень своевременное и актуальное, так как способствует развитию существующих компаний, созданию новых туристических предприятий, а также легализации предпринимателей, функционирующих вне правового поля, — сказала ИА REGNUM и. о. руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатки Марина Анищенко.

В одной из туристических компаний региона сообщили, что в связи с изменением законодательства, намерены больше вкладывать в развитие.

«Мы, конечно, ожидаем и рост инвестиций, и рост объемом продаж, возможно, создадим новые рабочие места», — сказали в компании.

ИА REGNUM напоминает, что туристическая отрасль — одна из основных на Камчатке. Туристы со всей России, а также иностранцы летят сюда и зимой и летом. В теплое время года здесь можно слетать в Долину гейзеров, посмотреть как рыбачат медведи, в холодное — покататься на лыжах, сноубордах, в том числе по склонам действующих вулканов, погреться в термальных источниках.

Сейчас власти Камчатки разрабатывают новую схему поддержку туристических организаций. Предполагается, что она заработает осенью. Организации смогут получить финансовую помощь для строительства и ремонта объектов туристической инфраструктуры: гостиниц, туристических баз, кемпингов и иных объектов.

В сфере туризма на Камчатке работают 63 туристических оператора, 208 компаний — туристских агентов, 104 коллективных средства размещения (гостиницы, гостевые дома, базы отдыха), 180 пунктов общественного питания. Всего в этой отрасли заняты более 5 тысяч человек.