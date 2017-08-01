Fitch Ratings повысил прогноз рейтинга Белоруссии

Минск, , 08:02 — REGNUM До позитивного увеличился прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии по данным Fitch Ratings.

Согласно сообщению, РДЭ Белоруссии агентство по-прежнему оценивает на уровне «B-», однако прогноз долгосрочных РДЭ в национальной и иностранной валюте был изменен со стабильного на позитивный.

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Отмечается, что агентство учло ряд положительных моментов в экономике Белоруссии, к которым было отнесено урегулирование газового конфликта с Россией, а также увеличение золотовалютного резерва на $1,6 млрд за счет размещения евробондов.

Напомним, ранее старший директор московского филиала Fitch Ratings Ольга Игнатьева заявила, что в банковском секторе Белоруссии продолжается рост проблемных активов, притом, что официально не учитываются многие важные показатели, такие как реструктуризированные кредиты и активы ряда госучреждений.

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