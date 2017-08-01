Тысячи сахалинцев сидят без света, так как не могут заплатить энергетикам

Южно-Сахалинск, , 07:06 — REGNUM Почти 15 тыс. сахалинцев и курильчан в 2017 году лишились электроснабжения из-за долгов перед энергетиками, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отключения ПАО «Сахалинэнерго» совместно с филиалом «Распределительных сетей» Сахалинской области производят тем абонентам, которые имеют просроченную задолженность. В настоящее время сидят без электроснабжения и не могут заплатить энергетикам 6,5 тыс. островитян. Общая задолженность населения на начало июля 2017 года составила 356 млн рублей. При этом возобновление подачи электроэнергии возможно лишь после полного погашения долга, уплаты пени за просрочку платежа, а также оплаты работ по подключению к сетям.

Массовые отключения стремительно беднеющих сахалинцев от электроэнергии вызывают бурные обсуждения в социальных сетях.

«15 тысяч человек почти! Это ж надо до такой нищеты людей на богатейшем Сахалине довести! Позор!!!» «У этой власти Сахалин — по-прежнему территория ГУЛАГа?» «Очень печальная новость. И стыдно должно быть правительству Сахалинской области и монополиям в первую очередь. Экономику РФ санкциями обложили, зарплаты мизерные, людей сокращают. А тарифы только растут. В Москву рапорт: «средняя зарплата в Сахалинской области 80 тыс. руб. Идиотизм!» «Господа, а вы там не сильно наглеете с тарифами?! Где обещанное понижение тарифа при переводе ТЭЦ на газ?!» — написали жители региона в своих комментариях в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области 17 тыс. семей с детьми, официально признанных малоимущими. Эти семьи настолько бедны, что не могут позволить себе даже полноценного питания. Правительство области вынуждено было принять решение о бесплатной выдаче таким семьям продуктов питания. В рацион вошли крупы, консервы, чай, сахар, растительное масло. Выдавать такой продуктовый набор, правда, будут всего один раз в три месяца. Между тем в официальных отчетах сахалинские власти рапортуют о росте среднедушевого дохода в регионе. Однако, по данным Сахалинстата, семимильными шагами растет и социальная пропасть между богатыми и бедными. Так, 47% всех денежных средств Сахалина сосредоточены в руках лишь 20% населения. Остальные островитяне живут очень бедно. Прожиточный минимум в островном регионе составил всего 13 887 рублей. Между тем продуктовая корзина в Сахалинской области — одна из самых дорогих в регионе. Дороговизна продуктов питания и товаров первой необходимости вызвана в первую очередь транспортной недоступностью Сахалина и Курил.