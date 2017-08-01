Банкротство в ускоренном режиме: дело строительного холдинга из Казани

Казань, , 04:49 — REGNUM

Внешний управляющий строительного холдинга «ФОН» из Татарии обратился в суд с просьбой открыть конкурсное производство. Если Арбитражный суд республики удовлетворит ходатайство, то компания, в стройки которой вложили деньги свыше 3,2 тыс. дольщиков, перейдёт к следующему этапу банкротства досрочно. До 18 октября 2018 года в отношении ЗАО «ФОН» действует процедура внешнего управления, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Подобное ходатайство управляющий Ренат Миннуллин обосновал тем, что невозможно составить план внешнего управления, то есть план мер для восстановления платёжеспособности компании.

По сообщению Миннулина, кредиторы ЗАО «ФОН» 14 августа встретятся на собрании. Оно пройдёт в Набережных Челнах и на нём участники должны определиться с кандидатурой арбитражного управляющего или саморегулируемой организацией, из числа членов которой он позднее будет выбран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в портфеле застройщика в разных стадиях строительства пять проектов в Казани и Набережных Челнах. Определением Арбитражного суда РТ от 9 ноября 2016 года компания признана банкротом. В апреле 2017 года в отношении неё установили внешнее управление на 18 месяцев.

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Директору строительного холдинга «ФОН» вменяется то, что, сговорившись с группой лиц, в числе которых руководитель ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 августа он проведёт в СИЗО, а следствие по делу продолжается. По информации следственных органов, в числе пострадавших от действий группы — порядка 3,2 тыс. дольщиков.

ООО «ФОН-Ривьера» вошла в список кредиторов холдинга. Размер её финансовых претензий уже превысил 135 млн рублей.

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Напомним, к началу июля в ЗАО «ФОН» внешним управляющим была проведена инвентаризация. В результате выявлено 12 объектов недвижимости, среди которых несколько недостроев и земельные участки. Кроме того, корпорация владеет долей в размере 99,97% в уставном капитале ООО «Савиново-Челны». Номинальная стоимость доли — 34,6 млн рублей. Розыск имущества продолжается.