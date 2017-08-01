Упрощённый визовый режим запущен на Дальнем Востоке

Владивосток, , 04:17 — REGNUM На Дальнем Востоке с сегодняшнего дня, 1 августа, для граждан 18 государств запущен механизм выдачи электронных виз. Новую схему опробуют на двух пунктах пропуска во Владивостоке — морском и воздушном. Такое заявление сделал глава Минвостокразвития России Александр Галушка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов. Введение электронной визы — новаторский инструмент для нашей страны», — прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока.

Первыми новаторский для России инструмент опробуют морской пункт пропуска Владивостока и аэропорт Кневичи. С января 2018 года число пунктов пропуска увеличится до четырёх. По электронной визе можно будет въехать на Сахалин и Камчатку. Впоследствии этот механизм распространится на все регионы ДФО, где введён режим свободного порта Владивосток.

Александр Галушка также напомнил, что процесс оформления электронных виз максимально упрощён: за 4 дня до даты предполагаемого приезда на специальном сайте необходимо оставить заявление, ответ придёт в течение 3 дней, и в случае положительного решения, можно отправляться во Владивосток.

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Как сообщало ИА REGNUM, при помощи электронных виз России могут посетить граждане 18 стран: Китая, Северной Кореи, Японии, Турции, Индии, Мексики, Брунея, Сингапура, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Туниса. При положительном решении граждане этих стран смогут получить электронную визу, которая будет действовать в течение 30 дней, непосредственно на российской границе.