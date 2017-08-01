«США объявили нам экономическую войну вслед за информационной»

Москва, , 04:07 — REGNUM Соединённые Штаты Америки объявили России экономическую войну вслед за информационной, и объявлена она минимум на 20−30 лет. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

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«Нам объявлена экономическая война вслед за информационной, объявлена минимум на 20−30 лет вперёд. Поправка Джексона-Вэника, которая запрещала нам продавать изделия высокой технологии, просуществовала 38 лет. Кто бы сегодня и завтра не сидел в Белом Доме, как только будет подписан этот закон, отменить его просто так невозможно, — обозначил Зюганов.

«Это откровенно провокационный закон, который по сути дела объявляет войну не только нам, Китаю, КНДР, Ирану, он впервые объявляет экономическую войну Европе. У нас товарооборот в лучшее время с Европой был $450 млрд, с Америкой не превышал и $30 млрд, — отметил лидер коммунистов. — В данном случае они решили нагнуть и Европу, причём если Обама делал более аккуратно, то тут сразу приняли закон».

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат США принял решение об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За законопроект 27 июля проголосовали 98 сенаторов из 100. Власти России в свою очереди заявили о сокращении числа сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал число дипломатов, которые должны покинуть страну — 755 человек.