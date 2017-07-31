Новый тариф на проезд через Каму и Буй: почти на 25% ниже предыдущего

Ижевск, , 20:34 — REGNUM В Удмуртии концессионер опубликовал окончательную стоимость проезда по мостовым переходам через реки Кама и Буй. Вновь утвержденный тариф обойдется водителям дешевле на 24,5%-24,7%, чем предполагалось постановлением правительства республики от января 2017 года.

Цена проезда будет регламентироваться типом транспортного средства и количеством мостов. Так, проезд только по мосту через Каму для легкового автомобиля обойдется в 250 рублей (ранее — 340 рублей); для автомобилей с прицепом, пикапов и минифургонов — в 510 рублей (ранее — 679 рублей); автобусы и грузовые автомобили смогут проехать за 900 рублей (ранее — 1189 рублей); тяжелые трехосные грузовики — за 1150 рублей (ранее — 1528 рублей).

Проезд через реку Буй обойдется для водителей транспортных средств в сумму от 80 до 590 рублей (ранее — от 178 до 781 рубля). Для тех, кто планирует воспользоваться обоими мостами стоимость проезда составит от 330 до 1730 рублей (ранее — от 509 до 2292 рублей). Отмечается, что стоимость взимается за одну поездку. Дополнительно о программе лояльности для тех, кто постоянно планирует пользоваться мостами не сообщается.

Отметим, что тариф на проезд, установленный в апреле 2016 года, предполагал проезд по мосту через Каму за 326−1468 рублей, через Буй — 179−750 рублей, за оба моста предполагалось взимать 489−2202 рубля.

Таким образом, все ранее утвержденные тарифы были значительно выше опубликованных в настоящее время на портале проекта, который объединяет компании «Оператор скоростных автомагистралей» и «Региональную инвестиционную компанию».

Напомним, проект предусматривает строительство автодорожного мостового перехода через Каму, включающего большой автодорожный мост через реку Кама с подходами, мостовой переход через реку Буй с подходами, еще два небольших моста через реки Вагановка и Камбарка. Концессионное соглашение было подписано в октябре 2013 года. Стоимость строительства оценивается в 14 млрд рублей. По концессионному соглашению более 10 млрд рублей — средства инвестора, 2,5 млрд рублей — средства инвестиционного фонда РФ и около 1,3 млрд рублей — средства бюджета Удмуртии.

Сдача объекта в эксплуатацию неоднократно переносилась в связи с финансовыми трудностями, возникшими у концессионера. Первоначально открытие мостов через Каму и Буй намечалось на сентябрь 2016 года. В реализации проекта заинтересована не только Удмуртия, но и смежные регионы — Свердловская и Пермская области, а также Башкирия.

Обвинение, предъявленное в отношении экс-главы Удмуртии, связано со строительством моста через Каму. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший руководитель республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая врио главы Удмуртии Александр Бречалов заверял, что сдача объекта в эксплуатацию состоится не позднее 17 июля 2017 года. В июне стало известно, что ввод мостового перехода через реки Кама и Буй в Удмуртии планируется провести в два этапа: до июля завершатся все работы по организации пунктов взимания платы и строительству объездов, открытие объекта планировалось 25 июля, 1 сентября 2017 года завершится второй этап — включающий в себя технологические проезды, вспомогательные сооружения и рекультивацию.

В конце июля срок ввода объекта вновь перенесли в связи с проведением проверок «Ростехнадзора», сообщает портал «Сусанин». Новый срок открытия мостов — в начале сентября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Окончательно сдать мост через Каму в Удмуртии планируют 1 сентября