Путин подписал закон, обнуляющий долги крымчан перед банками Украины

Москва, , 19:53 — REGNUM Закон, уточняющий порядок погашения задолженностей заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками, подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Власти Крыма и Севастополя будут контролировать Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Заемщик сможет обратиться в фонд и заявить, что все разногласия с банком будет решать только с участием фонда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, если наблюдательный совет фонда увидит основания для реструктуризации задолженности жителей Крыма перед банками Украины или обнуления обязательств, то он сможет это сделать в соответствии с порядком, который устанавливают региональные власти. ФЗВ будет работать напрямую с Федеральной службой судебных приставов. Таким образом, самим гражданам не придется участвовать в этом процессе.

Для осуществления деятельности фонда Агентство по страхованию вкладов должно перечислить ему 1,5 млрд рублей.

Госдума приняла закон 19 июля 2017 года, Совфед одобрил 25 июля.

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