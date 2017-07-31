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Евро и доллар существенно дорожают

Экономика

Рубль не спасает даже нефть

Евро и доллар существенно дорожают
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар. Евро

Москва, 31 июля 2017, 19:52 — REGNUM  Курс евросоюзного евро в ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) превысил уровень в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 31 июля.

К 19:00 по московскому времени за евро на ММВБ давали 71,03 рубля. К уровню закрытия торгов предыдущего дня евро прибавил 98 копеек.

При этом доллар США торговался на уровне чуть выше 60 рублей. Это на 47 копеек выше, чем уровень закрытия предыдущих торгов.

Стоит отметить, что евро достиг уровня, на котором он торговался 14 ноября 2016 года.

По мнению биржевых аналитиков, укрепление евро и доллара связано с тем, что на минувшей неделе закончился налоговый период и российские экспортные компании закончили активную конвертацию, которая поддерживала рубль.

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