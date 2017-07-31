Петербург просит у центра 18,4 млрд рублей на семь дорожных проектов

Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга подготовило заявку на федеральное софинансирование семи проектов транспортной инфраструктуры в 2018—2019 годах. Общая сумма заявки составляет 18,39 млрд рублей. Об этом сегодня, 31 июля, на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти сообщил и.о.председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Вадим Власов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, на дорожные объекты города в 2018 году требуется 10,76 млрд рублей, в 2019 году — 7,63 млрд рублей.

Как отметил Вадим Власов, большинство объектов необходимы для осуществления беспрепятственного доступа к мероприятиям Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Так, на второй этап строительства набережной Макарова понадобится 2,6 млрд рублей в будущем году (два участка — две заявки). На строительство моста через Малую Неву в районе острова Серный в следующем году власти города хотели бы потратить 2,9 млрд федеральных бюджетных средств.

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Как отметил министр транспорта России Максим Соколов, за год будет сложно изменить приоритеты софинансирования этих проектов.

«Объекты, связанные с Чемпионатом мира уже попали в программу, по ним уже определены источники финансирования. Маловероятно, что федеральное правительство сейчас вернется к рассмотрению этого вопроса и изменит приоритеты финансирования. Эти позиции нужно было отстаивать раньше, а не за год до проведения Чемпионата мира», — пояснил глава Минтранса.

На транспортный обход Красного Села петербургские власти хотят привлечь 0,3 млрд рублей из федерального бюджета в 2018 году и почти 1,6 млрд рублей в 2019 году. Этот проект, по мнению Максима Соколова, необходимо доработать, «посмотрев на него несколько шире, чем сейчас». «Он может пропускать поток 50 тысяч автомобилей в сутки», — отметил министр.

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В проект реконструкции Оборонной улицы в 2018 году Петербург просит федеральный центр вложить 1,5 млрд рублей, в 2019 — 2,2 млрд рублей.

На реконструкцию автодороги М-10 «Россия» городские власти запрашивают софинансирование в размере 1,3 млрд рублей в 2018 году и 1,95 млрд рублей в 2019 году. Второй этап реконструкции Приморского шоссе потребует, согласно заявке, 2,2 млрд рублей в 2018 году и 1,9 млрд в 2019-м.

Проект по М-10, добавил глава Минтранса, необходимо будет увязать со строительством развязки на Софийской улице, а для подключения к транспортной сети города строящегося «Лахта Центра» Соколов более предпочтительным считает вариант государственно-частного партнерства.

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«Напомню, что начало обсуждения вопроса софинансирования проектов возможно только случае прямых поручений президента РФ или председателя правительства РФ. Далеко не по всем перечисленным проектам такие поручения есть», — добавил Соколов.

В целом вопрос предоставления федерального финансирования на эти объекты было решено проработать до декабря 2017 года.

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