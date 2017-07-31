«Курортный сбор не даст серьёзных поступлений в бюджет Крыма»

Симферополь, , 19:15 — REGNUM Эксперименты, подобные введению курортного сбора, теоретически возможны при устоявшемся и структурированном потоке отдыхающих, чего в Крыму и Севастополе пока нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов, комментируя подписание президентом РФ Владимиром закона о курортном сборе в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае.

«Все цифры по сбору это только разговоры. Как ни крути, он невыгоден для экономики Крыма, поскольку не принесёт серьёзных поступлений в бюджет. Скорее всего, на региональном уровне Крым не введёт и ста рублей за всё время эксперимента. Плюс даже формальный сбор — это удар по туристическому потоку. Пропаганда лоббистов той же Турции будет иметь понятный и убийственный аргумент — почему не надо ехать в Крым», — отметил эксперт, подчеркнув, что подобный сбор теоретически можно вводить при устоявшемся и структурированном потоке отдыхающих.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о курортном сборе. Согласно документу, с 2018 года объекты размещения будут взимать с туристов дополнительную плату за пользование курортной инфраструктурой.

В 2018 году налог не будет превышать 50 рублей с человека в сутки, затем его могут поднять до максимальной суммы в 100 рублей. При этом в зависимости от сезона, времени пребывания туриста в гостинице его размер могут снизить. В случае необходимости, местные власти также вправе на время отменить сбор.

В Крыму уже анонсировали создание рабочей группы для мониторинга ситуации с введением курортного сбора.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские специалисты уверены, что идею курортного сбора нужно доводить до ума, иначе удар по имиджу полуострова, как рвачей, неминуем.

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В частности, в качестве альтернативы предлагается вариант, когда турист, оплачивая турсбор, получает ряд преференций.

«Либо турист покупает услугу, в которую уже «вшит» турсбор, публично и активно рекламируемый либо скрытый. Если его вовлекать в процесс сбора добровольного или принудительного платежа, то оптимально это делать с преференциями информационно-справочных и иных дополнительных услуг, скидками на что-либо или абонентским обслуживанием. Например, бесплатными консультациями по защите прав потребителей. Если же не увлекать туриста, но брать с него деньги, то администрирование турсбора съест сам турсбор. А контролем и проверками «запарят» и туриста, и отельеров. И удар по имиджу Крыма, как рвачей, будет неминуем. Проверено в девяностые годы», — предупреждал накануне председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов.

При этом, по его словам, в Крыму до сих пор нет ни одной курортной территории, официально признанной на региональном уровне, поэтому сбор лучше назвать туристический.

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