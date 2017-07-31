Объём перевозимых грузов из Мурманской области увеличился почти на 10%

Мурманск, , 19:15 — REGNUM В январе-июне 2017 года организациями в сфере транспорта Мурманской области перевезено 18,2 млн тонн различных грузов. По данным регионального министерства экономического развития, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок вырос на 9,5%, сообщает 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

«По итогам 6 месяцев 2017 года объём перевозки грузов железнодорожным транспортом сложился выше аналогичного периода прошлого года на 8,3% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 8,5% и железной руды — на 2,7%, — поясняется в документе. — На морском транспорте объём перевозимых грузов увеличился на 14,2%, что обусловлено наращиванием перевозок на экспорт угля и прочих сухогрузов, а также перевозок наливных грузов в каботажном виде плавания».

Речь, в частности, идёт о топливе для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал. Напомним, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 18 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня арктический порт Сабетта функционирует в штатном режиме и готов обслуживать перевалку грузов и приём газовозов ледового класса.

Добавим, по итогам 2016 года северные порты перевалили более 50 млн тонн грузов, из них 38 млн тонн пришлось на порт Мурманска. Власти связывают дальнейшее развитие портовой инфраструктуры Арктической зоны, в первую очередь, с освоением углеводородных месторождений Крайнего севера.

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