Крым и Севастополь нужно привести в порядок, а потом вводить курортный сбор

Севастополь, , 18:53 — REGNUM Крым и Севастополь до сих пор слишком дорого обходятся России, а эксперимент с курортным сбором может помочь снизить нагрузку с федерального бюджета. Но курортная инфраструктура полуострова настолько изношена, что редкий турист согласится дополнительно за неё платить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор Корпорации развития Севастополя Олег Николаев, комментируя подписание президентом РФ Владимиром закона о курортном сборе в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае.

«Для полуострова логика очевидна — Крым и Севастополь слишком дорого обходятся России, и за три года здесь не появилось хоть что-то мало-мальски серьёзное для снижения бремени федерального бюджета. Но курортная инфраструктура полуострова настолько изношена, что редкий турист готов платить дополнительно за её использование. Сначала нужно привести всё в порядок, чего за три последних года практически не произошло», — отметил Олег Николаев.

При этом, по его мнению, Крым так и не стал более бюджетным местом отдыха в сравнении с Сочи, и на полуостров уже не едут те, чьи доходы сокращаются.

«Я не думаю, что «лишние» 700−1500 рублей за время отдыха как-то серьёзно отразятся на тех, кто сюда прилетает. Сейчас рассчитать бюджетный эффект трудно, как и понять заранее насколько гостиницы или пансионаты будут учитывать эту историю. Рынок недвижимости в Крыму и Севастополе сегодня явно самый теневой в России, доходы от которого никто не может легализовать», — подчеркнул генеральный директор Корпорации Развития Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о курортном сборе. Согласно документу, со следующего года объекты размещения будут взимать с туристов дополнительную плату за пользование курортной инфраструктурой.

В 2018 году сбор не будет превышать 50 рублей с человека в сутки, затем его планируют поднять до максимальной суммы в 100 рублей. При этом размер налога могут снизить в зависимости от сезона, времени пребывания туриста в гостинице и т. д. В случае необходимости, местные власти также вправе на время отменить сбор. При этом власти полуострова планируется создать рабочую группу для мониторинга ситуации с введением курортного сбора.

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