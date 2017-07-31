Forbes: богатейшим гражданином России стал Алексей Мордашов

Москва, , 18:49 — REGNUM Самым богатым гражданином Российской Федерации по версии журнала Forbes стал владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Соответствующая публикация в журнале появилась сегодня, 31 июля.

По оценкам журнала Forbes, состояние Мордашова составляет $16,8 млрд. Таким образом он опередил предыдущего лидера рейтинга Forbes Real Time совладельца компании «Новатэк» Леонида Михельсона.

Сейчас состояние Михельсона оценивается в $16,2 млрд, а в предыдущем рейтинге — в $18,4 млрд.

Аналитики Forbes считают, что Мордашов обязан попаданием в первую строчку рейтинга Forbes Real Time не столько своим успехам, сколько неудачам Михельсона.

Дело в том, что акции «Новатэк» (Михэльсону принадлежат 24,76% компании) демонстрирую существенное падение. В феврале 2017 года, когда Михельсон возглавлял рейтинг Forbes Real Time, акции «Новатэк» стоили 760 рублей за штуку, а в конце июля 2017 года — 606 рублей за штуку.

На третьем месте в рейтинге остался основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $16,1 млрд.