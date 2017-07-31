В «Казкоммерцбанке» после слияния с «Народным» сменился Совет директоров

Астана, , 19:04 — REGNUM Недавно приобретенный «Народным банком» «Казкоммерцбанк» переизбрал Совет директоров. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба «Казкоммерцбанка».

Досрочно прекращены полномочия председателя Совета директоров Кенеса Ракишева, независимого директора Серика Аханова, независимого директора Рашита Махата, а также Марка Хольцмана и Нурлана Абдуова.

Сообщается, что новый Совет директоров определен по рекомендации крупного акционера — АО «Народный Банк Казахстана». Он состоит из шести человек, избранных со сроком полномочий в три года: это Ульф Вокурка, Аскар Елемесов, Азамат Джолдасбеков, Арман Дунаев, Алия Карпыкова и Сауле Кишкимбаева.

«При этом Елемесов Аскар Раушанулы, Джолдасбеков Азамат Мырзаданович и Дунаев Арман Галиаскарович избраны в управляющий орган Казкоммерцбанка в качестве независимых директоров, а Карпыкова Алия Сакеновна — в качестве представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана», — отмечается в пресс-релизе банка.

Также собрание акционеров приняло к сведению уведомление о заключении банком сделок с АО «БТА Банк». Предусматривается отказ АО «Казкоммерцбанк» от прав требований в отношении активов, которые были предоставлены АО «БТА Банк» или размещены у АО «БТА Банк», как у лица, связанного с АО «Казкоммерцбанк» особыми отношениями.

Напомним, 3 июля 2017 были произведены изменения в правлении «Казкоммерцбанка». Были прекращены полномочия председателя правления Марка Хольцмана и его первого заместителя Абая Искандирова. Также вышли из состава правления управляющие директоры: Рашид Амиров, Аскар Дарменов, Сергей Ельцов, Мухит Инебеков, Миржан Каракулов, Ерулан Кусаинов, Давид Машури и Мурат Сулейменов.

4 июля 2017 новый состав правления был определен в следующем составе: Ульф Вокурка — председатель правления; Улан Байжанов — заместитель председателя правления; Лариса Зданович — заместитель председателя правления; Даурен Сартаев — заместитель председателя правления; Жаннат Сатубалдина — заместитель председателя правления; Нурлан Жагипаров — управляющий директор, член правления.

Напомним также, 5 июля 2017 года закрылась самая крупная сделка в казахстанском банковском секторе: АО «Народный Банк Казахстана» стало полноправным владельцем 96,81% простых акций АО «Казкоммерцбанк».

Уникальность сделки в том, что «Народный банк» выплатил за данный пакет акций примерно 36 копеек. Правда, сюда нужно добавить сумму докапитализации, которую обязан произвести «Народный банк» после выполнения «Казкоммерцбанком» ряда условий, — 185 млрд тенге (33,6 млрд рублей).

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