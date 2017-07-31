СМИ: ЦБР разрушает банковскую систему кампанией против «Югры»

Москва, 31 июля 2017, 18:13 — REGNUM Банк России ведет целенаправленную кампанию против банка «Югра», действуя
с нарушением российского законодательства и разрушая российскую банковскую
систему, пишет «Независимая газета». До конфликта с государственным
регулятором «Югра» входил в ТОП-50 крупнейших банков России.
«Несмотря на все заявления руководства и собственников кредитной
организации о готовности и, главное, возможности санировать структуру,
регулятор принял самое жесткое из всех возможных решений. Однако есть
свидетельства того, что ЦБ в данном случае зашел слишком далеко. Причем,
возможно, сделал это сознательно», — пишет газета в публикации от 30 июля
2017 года.
10 июля по подозрению в «признаках махинации с банковскими вкладами» и
«признаках недостоверности отчетности», ЦБ ввел в «Югре» временную
администрацию. Это решение было опротестовано Генпрокуратурой РФ, которая
утверждала, что Банк России нарушает законодательство и наносит ущерб
банковской системы. Введение временной администрации последовало после
того, как «Югра» выполнил все предписания ЦБ, соблюдал с запасом все
установленные нормативы, имел запас ликвидности и проводил без задержек
расчеты, пишет газета со ссылкой на слова руководства банка.
28 июля, через две с половиной недели после введения в «Югре» временной
администрации и через три дня после обращения банка в Арбитражный суд с
иском к ЦБР, у банка была отозвана лицензия. Этот иск будет рассмотрен 15
августа.
«Независимая газета» цитирует слова председателя правления банка Дмитрия
Шиляева о том, что «временная администрация, которая должна была изучать
финансовое состояние банка на протяжении полугода, уже в первые дни работы
искусственным образом разрушила 30-миллиардный капитал банка, создала в
нем «дыру», а, соответственно, и формальные основания для отзыва лицензии».
Газета делает вывод, что в результате действий регулятора банковского
рынка вся отечественная банковская система может оказаться «в одном шаге
от уничтожения».
Многочисленные проверки банка «Югра» не подтвердили подозрений в нарушении
порядка отчетности и наличия так называемых «забалансовых вкладов», не
отраженных в балансе средств физических лиц, пишет газета «Ведомости» со
ссылкой на источники, один из которых близок к надзорному блоку
Центрального банка РФ, а другой — к временной администрации банка «Югра».
По словам источников, имена которых газета не раскрывает, ЦБ
целенаправленно ввел в «Югре» временную администрацию после того, как не
смог обнаружить подозреваемых нарушений в ходе плановых и внеплановых
проверок. При этом именно подозрения в наличии «забалансовых вкладов»,
которые банкиры называют «тетрадками», и привело ЦБ к введению в «Югре»
временной администрации, а затем и отзыву у него лицензии.
«Отсутствие (в «Югре») забалансовых вкладов подтверждается ответами банков
— агентов по выплате страховки: жалоб граждан на несогласие с суммой
выплат почти нет. Например, в Сбербанк поступило всего… порядка 0,5%
таких жалоб от всех обратившихся клиентов, сообщил представитель
Сбербанка. Вкладчики «Югры» получают страховку с 20 июля через пять
крупнейших банков: Сбербанк, «ВТБ 24», РСХБ, «ФК Открытие» и «Уралсиб». В
вечеру пятницы, 28 июля, 143 700 вкладчиков (всего их 260 000) успели
забрать 70% возмещения, или около 121,3 млрд руб., сообщил представитель
АСВ», — пишет газета «Ведомости» 31 июля.
Накануне начала выплат вкладчикам «Югры» через банки-агенты Генпрокуратура
попыталась опротестовать действия ЦБ и Агентства по страхованию вкладов
населения, считая банк «Югра» финансово устойчивым, а кампанию,
развернутую Центробанком против этого банка неправомерной и наносящей
ущерб всей банковской системе России.
24 июня руководство «Югры» подало в Московский арбитражный суд иск к
Центробанку, оспаривая законность введения у себя временной администрации,
а 28 июля, после отзыва лицензии — второй иск, оспаривающий законность
этого действия. Первый иск будет рассматриваться по существу в
середине августа.