СМИ: ЦБР разрушает банковскую систему кампанией против «Югры»

Москва, , 18:13 — REGNUM Банк России ведет целенаправленную кампанию против банка «Югра», действуя

с нарушением российского законодательства и разрушая российскую банковскую

систему, пишет «Независимая газета». До конфликта с государственным

регулятором «Югра» входил в ТОП-50 крупнейших банков России.

«Несмотря на все заявления руководства и собственников кредитной

организации о готовности и, главное, возможности санировать структуру,

регулятор принял самое жесткое из всех возможных решений. Однако есть

свидетельства того, что ЦБ в данном случае зашел слишком далеко. Причем,

возможно, сделал это сознательно», — пишет газета в публикации от 30 июля

2017 года.

10 июля по подозрению в «признаках махинации с банковскими вкладами» и

«признаках недостоверности отчетности», ЦБ ввел в «Югре» временную

администрацию. Это решение было опротестовано Генпрокуратурой РФ, которая

утверждала, что Банк России нарушает законодательство и наносит ущерб

банковской системы. Введение временной администрации последовало после

того, как «Югра» выполнил все предписания ЦБ, соблюдал с запасом все

установленные нормативы, имел запас ликвидности и проводил без задержек

расчеты, пишет газета со ссылкой на слова руководства банка.

28 июля, через две с половиной недели после введения в «Югре» временной

администрации и через три дня после обращения банка в Арбитражный суд с

иском к ЦБР, у банка была отозвана лицензия. Этот иск будет рассмотрен 15

августа.

«Независимая газета» цитирует слова председателя правления банка Дмитрия

Шиляева о том, что «временная администрация, которая должна была изучать

финансовое состояние банка на протяжении полугода, уже в первые дни работы

искусственным образом разрушила 30-миллиардный капитал банка, создала в

нем «дыру», а, соответственно, и формальные основания для отзыва лицензии».

Газета делает вывод, что в результате действий регулятора банковского

рынка вся отечественная банковская система может оказаться «в одном шаге

от уничтожения».

Многочисленные проверки банка «Югра» не подтвердили подозрений в нарушении

порядка отчетности и наличия так называемых «забалансовых вкладов», не

отраженных в балансе средств физических лиц, пишет газета «Ведомости» со

ссылкой на источники, один из которых близок к надзорному блоку

Центрального банка РФ, а другой — к временной администрации банка «Югра».

По словам источников, имена которых газета не раскрывает, ЦБ

целенаправленно ввел в «Югре» временную администрацию после того, как не

смог обнаружить подозреваемых нарушений в ходе плановых и внеплановых

проверок. При этом именно подозрения в наличии «забалансовых вкладов»,

которые банкиры называют «тетрадками», и привело ЦБ к введению в «Югре»

временной администрации, а затем и отзыву у него лицензии.

«Отсутствие (в «Югре») забалансовых вкладов подтверждается ответами банков

— агентов по выплате страховки: жалоб граждан на несогласие с суммой

выплат почти нет. Например, в Сбербанк поступило всего… порядка 0,5%

таких жалоб от всех обратившихся клиентов, сообщил представитель

Сбербанка. Вкладчики «Югры» получают страховку с 20 июля через пять

крупнейших банков: Сбербанк, «ВТБ 24», РСХБ, «ФК Открытие» и «Уралсиб». В

вечеру пятницы, 28 июля, 143 700 вкладчиков (всего их 260 000) успели

забрать 70% возмещения, или около 121,3 млрд руб., сообщил представитель

АСВ», — пишет газета «Ведомости» 31 июля.

Накануне начала выплат вкладчикам «Югры» через банки-агенты Генпрокуратура

попыталась опротестовать действия ЦБ и Агентства по страхованию вкладов

населения, считая банк «Югра» финансово устойчивым, а кампанию,

развернутую Центробанком против этого банка неправомерной и наносящей

ущерб всей банковской системе России.

24 июня руководство «Югры» подало в Московский арбитражный суд иск к

Центробанку, оспаривая законность введения у себя временной администрации,

а 28 июля, после отзыва лицензии — второй иск, оспаривающий законность

этого действия. Первый иск будет рассматриваться по существу в

середине августа.