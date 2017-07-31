«Решение немецкого суда открывает дорогу «Газпрому» к аукционам по Opal»

Дюссельдорф, Германия, , 17:54 — REGNUM Благодаря решению Высшего земельного суда Дюссельдорфа, который снял обеспечительные меры по иску польской энергокомпании PGNiG на замороженные мощности Opal с «Газпрома», компания «Газпром экспорт» теперь сможет участвовать в аукционах по дополнительным мощностям Opal. Об этом сегодня, 31 июля, в интервью ИА REGNUM рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

По мнению эксперта, вопрос по поводу того, что Еврокомиссия предоставила «Газпрому» доступ к дополнительным мощностям газопровода Opal, рассматривался довольно долго. В целом пока суд не вынес решения по существу, однако определился с тем, что обеспечительные меры — приостановка действия решения ЕК — не соответствуют нормам права и требованиям европейского законодательства.

«Поэтому дальше дело будет разбираться уже без этих обеспечительных мер. Значит, после того, как регулятор получит соответствующее решение, можно будет проводить аукционы, которые были заблокированы данным решением. Соответственно, «Газпром экспорт» сможет приобрести на этих аукционах дополнительные мощности по транспортировки газа через газопровод Opal»,— отметил Гривач.

В то же время он подчеркнул, что окончательного решения еще не было. Еще будут продолжаться судебные разбирательства.

«Но в принципе очевидно, что Еврокомиссия ничего не нарушила, никаких норм европейского законодательства», — сказал заместитель гендиректора по газовым проблемам ФНЭБ.

Он отметил, что все эти разбирательства — попытка оппонентов России навредить или осложнить ситуацию для «Газпром экспорта» по реализации дополнительных мощностей, разрешенных европейским регулятором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по Opal идет в европейские страны российский газ, который проходит по газопроводу «Северный поток». Из-за действий регулятора мощность газопровода была загружена всего на 50%, но осенью 2016 года Еврокомиссия одобрила предоставление «Газпрому» дополнительных мощностей.

В ответ на это президенты Украины и Польши выступили с совместным заявлением, в котором осудили соответствующее решение ЕК. После этого польское правительство и польская государственная энергокомпания PGNiG подали жалобу в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе с требованием приостановить действие решения ЕК по Opal. В результате для «Газпрома» был установлен лимит на использование газопровода — не более 50% мощностей.

Своим решением суд Дюссельдорфа отменил обеспечительные меры по иску PGNiG на замороженные мощности OPAL. Европейский суд за неделю до этого также снял обеспечительные меры по иску польской PGNIG в отношении решения по газопроводу Opal.

Читайте ранее в этом сюжете: Решение немецкого суда по газопроводу Opal: «Пока «Газпром» побеждает»