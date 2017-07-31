Минэкологии Подмосковья проведет рейд по свалкам

Домодедово, Московская область, , 17:43 — REGNUM Министерство и природопользования Московской области и активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) 1 августа устроят рейд по свалкам на территории трех муниципалитетов Подмосковья, сообщили в областном Минэкологии.

Всего будет осмотрено семь объектов в Ленинском и Раменском районах, а также городском округе Домодедово.

Минэкологии совместно с Госадмтехнадзором и комитетом лесного хозяйства Московской области проводит еженедельные видеоконференции с руководством муниципалитетов по исполнению графика ликвидации свалок.

Кроме того, обсуждение ситуации в районах и городских округах, которое длительное время будут аутсайдерами «карты свалок», планируется выносить на заседание правительства Московской области.

С начала проекта «Интерактивная карта свалок» поступило 345 обращений от жителей, удалось решить 170 проблем. Все свалки ликвидировали в семи муниципальных образованиях: Мытищах, Королеве, Реутове, Шаховской, Жуковском, Коломне, а также в Сергиево-Посадском районе. Отстают Солнечногорский, Раменский районы и городской округ Истра.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, проблему утилизации бытового мусора после закрытия полигона «Кучино» по-настоящему решит только строительство современных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов.

Напомним, вопрос о свалке в Балашихе был поднят 15 июня во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Местная жительница пожаловалась, что в черте города, вблизи детских садов и больниц, расположена самая крупная свалка Подмосковья. После вмешательства президента полигон был закрыт.

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