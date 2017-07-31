«Керченский мост станет модельным проектом для строительных компаний»

Симферополь, , 17:43 — REGNUM Критика со стороны Украины в адрес возводимого Керченского моста совершенно безосновательна и преследует чисто политические цели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

«Высококвалифицированные строители используют новейшую отечественную и импортную технику, которая обеспечивает общую надежность конструкций, поэтому критика, которая постоянно раздается в адрес возводимого моста со стороны Украины, является безосновательной и преследует чисто политические цели», — заявил Андриевский.

По его словам, в конструкции моста закладывается «высокий уровень эксплуатации и надежности, учитывающий, в том числе защиту от террористической угрозы и те потребности, которые возникают в военное время».

При этом строительство ведется с опережением графика, а вся информация о ходе работ совершенно публичная.

«В целом эффективность проекта является крайне высокой, поэтому организационный опыт Аркадия Ротенберга(его компания «Стройгазмонтаж» является генподрядчиком строительства — прим. ИА REGNUM ) необходимо изучать и перенимать другим крупным строительным компаниям в России», — подчеркнул первый вице-президент Российского союза инженеров.

«Методы и темпы строительства Керченского моста, которые мы наблюдаем сегодня, станут почетной страницей в новейшей истории России», — указал он.

Отметим, что в украинских СМИ часто раздаются критические замечания в адрес строительства Керченского моста. Так, несколько дней назад заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, кандидат биологических наук Евгений Дикий заявил о том, будто мост может разрушиться в результате зимних холодов.

«Посмотрим, перенесет ли Керченский мост следующую зиму. Если зима будет достаточно холодной, и в Азовском море образуется столько льда, сколько бывает в некоторые зимы, есть вариант, что Керченский мост после всех вложенных в него огромных средств будет просто срезан этим зимним ледоходом», — допустил он.

Автор двух украинских проектов моста через Керченский пролив Георгий Росновский ранее заявлял, что Россия выбрала самый сложный и дорогостоящий вариант строительства, и при этом допускал, что в силу сложных геологических условий конструкция будет быстро изнашиваться.

Опасения по поводу геологических особенностей, сейсмической активности и экстремальных погодных условий высказывал и российский инженер-строитель Юрий Севенард.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля была завершена сборка автодорожной арки Крымского моста — ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции. В автодорожную арку входят порядка 200 крупных элементов, в том числе арочные своды, блоки ортотропных плит. Кроме того, к настоящему моменту к установке на фарватерные опоры готова железнодорожная арка.

Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.