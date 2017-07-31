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Из-за экзаменов 1 августа в Узбекистане не будет мобильного интернета

Экономика

Часть услуг будут недоступна на территории Узбекистана с 8:30 до 13:30

Ташкент, 31 июля 2017, 17:36 — REGNUM  В Узбекистане 1 августа будет частично отсутствовать мобильная связь — все сотовые операторы, функционирующие в стране, объявили о проведении профилактических работ, предает корреспондент ИА REGNUM.

«Услуги SMS и мобильного интернета будут недоступны с 8:30 до 13:30. Голосовая связь будет работать без ограничений», — говорится на официальных сайтах операторов.

Причиной отсутствия мобильной связи в стране называют вступительные экзамены в вузы Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане работают пять операторов сотовой связи. В GSM-стандарте функционируют Unitel (холдинг Vimpelcom Ltd), Coscom (скандинавская TeliaSonera) и Universal Mobile Systems.

Rubicon Wireless Communication оказывает услуги в стандарте CDMA. АК «Узбектелеком», национальный оператор связи, действующий через свой филиал «Узмобайл», оказывает услуги сотовой связи в формате GSM и CDMA.

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Сотовая связь