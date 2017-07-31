«В августе рубль будет стабилен»

Москва, , 16:54 — REGNUM В августе можно будет увидеть стабильный рубль. Валютная пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне 57,70−62,10, а валютная пара EUR/RUB — в диапазоне 67,90−72,40. Фундаментальных причин для сильного изменения курса национальной валюты в ближайшее время нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Веселин Петков.

«На прошлой неделе Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. Финансовые участники рынка не ожидали изменения процентной ставки в июле, но продолжают ожидать еще одно снижение на 25 б.п. до конца 2017 года. Центробанк РФ проводит очень грамотную и предсказуемую денежно-кредитную политику, что уменьшает волатильность на валютном рынке. Таким образом, российская экономика и рубль получают поддержку со стороны регулятора», — пояснил Петков.

«В последние месяцы в России наблюдается рост промышленности — в июне индустриальное производство выросло на 3,5% в годовом выражении. Наблюдается также рост потребительских расходов — в июне розничные продажи выросли на 1,2% в годовом выражении. Индекс настроя в деловых кругах на ближайшие 6−12 месяцев, по исследованию IHS Markit, остается умеренно оптимистичным. Ожидается увеличение активности в строительстве и в транспортном секторе», — отметил эксперт.

«То есть на ближайшее время сохраняется умеренный оптимизм по российской экономике. Банк России ожидает, что реальный рост ВВП России составит 1,3−1,8% в 2017 году. МВФ прогнозирует, что рост стоит ожидать на уровне 1,4% в 2017 году. Мне кажется, рост ВВП составит 1,4−1,9% за текущий год», — высказал свое мнение Петков.

«Продолжение восстановления активности в российской экономике и грамотная монетарная политика Центробанка будут поддерживать курс рубля в августе приблизительно на текущих уровнях. Но все-таки хочется напомнить, что геополитические риски сохраняются, и они сдерживают укрепление рубля», — считает эксперт.

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