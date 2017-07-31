Экспорт иранской нефти в страны Азии продолжил падение второй месяц подряд

Токио, , 17:02 — REGNUM Впервые второй месяц подряд зафиксировано падение импорта сырой нефти из Ирана в страны Азии, в июне за последние 14 месяцев объем поставок достиг минимума, 31 июля сообщает Reuters.

Сокращение импорта связано с замедлением спроса в Китае и Японии. В июне Китай, Индия, Южная Корея и Япония — ключевые импортеры иранской нефти в Азии — закупали 1,46 млн баррелей в сутки, что на 15,2% меньше, чем в 2016 году.

Предыдущий минимум был зафиксирован в апреле 2016 года, когда импорт иранской нефти в ключевые страны Азии составил 1,32 млн баррелей в сутки.

Напомним, с января 2016 года Ирану удалось увеличить экспорт нефти после отмены ряда экономических санкций.

За первые шесть месяцев 2017 года экспорт иранской нефти в Китай, Индию, Южную Корею и Японию увеличился на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,71 млн баррелей в сутки.

В середине июля текущего года министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан заявил, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии сократят закупки иранской нефти в 2017/18 финансовом году.

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