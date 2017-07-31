«Рубль склонен к снижению»

Москва, , 16:39 — REGNUM Рубль 31 июля с открытия торгов подешевел почти на 1%, достигая, по отношению к доллару США, отметки 60,30 рубля и к евро 70,70 рубля. Основным драйвером такой динамики стали распродажи российских активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

«Индекс РТС и ММВБ в моменте теряли по 1,5% каждый. Выход из рублевых активов был спровоцирован эскалацией конфликта между Россией и США. Принятый 27 июля Конгрессом США новый пакет санкций в отношении России на выходных получил первую реакцию со стороны российских властей. Согласно озвученным планам американская дипмиссия будет сокращена на 755 человек», — пояснил Быков.

«Завтрашний день 1 августа также может пройти не в пользу рубля. На этот раз давление может оказать снижение нефтяных котировок», — считает эксперт.

«Нефть 31 июля торгуется без значительных изменений, однако завтра будут опубликованы предварительные данные о запасах Американским институтом нефти, которые могут привести к снижению на 1,5−2% по Brent с текущих 52,30$ за бочку до 51−51,50$», — полагает Быков.

«Рубль, в таком случае, будет склонен к снижению, к доллару США к отметке 61,20−61,70 и к евро 71−71,50», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 августа Банк России поднял официальные курсы доллара США и евро к рублю. Евро вырос к рублю на 78,24 копейки и составил 70,4603 рубля. Доллар США подорожал на 51,97 копейки — до 60,0633 рубля.

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