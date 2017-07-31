Астраханские дольщики ищут защиту от недобросовестных застройщиков

Астрахань, , 16:31 — REGNUM В Астраханской области на сегодняшний день в реестре «проблемных» остаются два объекта незавершенного строительства. Это 13-этажный жилой дом на 154 квартиры на проезде Юго-Восточном, 12 и 17-этажный жилой дом на 289 квартир по улице Студенческая, 7. На достройку каждого из этих объектов требуется более 100 млн рублей, но найти инвестора при таких затратах очень сложно. Такую информацию в ходе депутатских слушаний озвучил министр областного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Василий Корнильев, передаёт ИА REGNUM 31 июля.

Квартиры в этих домах, оказавшимися долгостроями, приобрёл 271 человек. До настоящего времени решить свои проблемы участникам долевого строительства пока не удалось. Пытаясь в различных инстанциях добиться возобновления строительства домов, они столкнулись с рядом сложностей. Обманутые дольщики уже готовы к тому, чтобы переехать в другие районы, только бы получить долгожданные квадратные метры. Как заверил представитель участников долевого строительства, они не будут возражать, если квартиры им будут предоставлены в другом доме и другом районе города.

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Депутаты отметили, что решить проблемы нынешних дольщиков, оказавшихся заложниками недобросовестных застройщиков, новый недавно принятый закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков» не поможет.

«Но, надо признать, что этот закон не решит проблем граждан, которые стали жертвой обмана ранее. Поэтому необходимо выработать другой механизм урегулирования вопроса, в том числе путем корректировки регионального законодательства», — обозначил задачу председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Для решения проблемы полномочный представитель губернатора в региональном парламенте Виктория Гурьянова предложила вернуться к обсуждению изменений областного закона о регулировании земельных отношений, внесенных прокурором области. Предполагается, что застройщики, которые возьмут на себя обязательства безвозмездно передавать часть квартир обманутым дольщикам, будут иметь право получить в аренду без торгов земельный участок для реализации инвестиционных проектов по строительству многоквартирных домов.

Представители строительного бизнеса согласились, что подобный закон может стать действенным инструментом в решении проблемы. Единственным пожеланием со стороны застройщиков стала цена участка, который будет предоставлен под строительство, — она должна соответствовать стоимости передаваемых безвозмездно квартир.

К этому вопросу парламентарии обещали вернуться на ближайшем заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Собравшимся, в числе которых будут представители министерств, ведомств и администрации города Астрахани, предстоит разработать механизм правоприменения, чтобы закон заработал, и с его помощью проблема обманутых дольщиков прошлых лет была решена.

Добавим, что ещё в 2013 году в Астраханской области насчитывалось 12 недостроенных домов и 990 дольщиков. В 2014 году — шесть домов и 442 дольщика. На начало 2015 года остались три проблемных дома.

Всего же в регионе в сфере долевого строительства работают 29 застройщиков, возводятся 57 объектов, привлечены средства 2621 дольщика.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков» был принят 29 июля 2017 года. Им предусмотрено создание Фонда защиты прав дольщиков, который будет наделен полномочиями контроля над поступлением взносов от застройщиков, выплатам возмещения при несостоятельности застройщика и действиям в качестве конкурсного управляющего в делах о банкротстве строительных организаций, ведению единого реестра застройщиков. После подписания президентом России и вступления этого закона в силу, будет создана новая система гарантирования защиты прав участников долевого строительства.

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