Российский инвестор уходит из Таджикистана

Душанбе, , 16:18 — REGNUM Китай стал лидером по объему прямых инвестиций, вложенных в экономику Таджикистана. Об этом заявил глава Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Каххорзода Файзиддин Саттор, пишет сегодня, 31 июля, ИА «Азия-Плюс».

По его данным, за первые три месяца 2017 года общий размер накопленных прямых инвестиций Китая составил 58,2% (76,6 млн долларов) от всего объема иностранных вливаний. Россия оказалась на втором месте. Объем российских инвестиций, накопленных за этот же отрезок времени, составила 20,6 млн долларов или 15,7%.

Всего же в первом квартале в Таджикистан иностранными инвесторами было направлено 131,5 млн долларов. Но основании иностранных инвестиций в этот период работали 339 предприятий.

Отметим, что по итогам аналогичного периода 2016 года, первые места распределялись точно также. Однако доля Китая в суммарном объеме всех иностранных инвестиций в Таджикистане была меньше — 56,5% (67,8 млн долларов), а России — больше — 25% или $30 млн.

О снижении потока финансовых вложений России в Таджикистан в конце 2016 года писал и российский посол Игорь Лякин-Фролов. Дипломат озвучил причину складывающейся ситуации, когда российскому инвестору не выгодно работать в Таджикистане:

«В последнее время российские инвестиции в таджикскую экономику сокращаются. Наши инвесторы сталкиваются в Таджикистане с серьезными затруднениями, прежде всего с непомерно высоким налогообложением и часто меняющимися правилами игры».

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