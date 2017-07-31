Минсельхоз оценил вклад Тверской области в развитие животноводства

Тверь, , 16:13 — REGNUM Тверская область в числе других регионов в первом полугодии 2017 года обеспечила прирост производства свинины в России на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. По данным министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в январе-июне текущего года производство свиней в живом весе составило более 2 млн тонн.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что мясное скотоводство — одно из важнейших направлений развития агропромышленного комплекса Тверской области.

За первые шесть месяцев 2017 года хозяйства Тверской области произвели свинины на 17,6% больше, чем за первое полугодие 2016-го.

«Основной прирост производства свинины обеспечили сельхозорганизации Тверской, Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской областей и Ставропольского края», — отметил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов.

Развитие отрасли, поддержка сельхозтоваропроизводителей стала одной из тем рабочей встречи главы региона с президентом России Владимиром Путиным 4 июля. Особое внимание в АПК Верхневолжья уделяется развитию малых форм хозяйствования, отметил тогда Игорь Руденя.

«Средний и малый бизнес в сельском хозяйстве — перспективный для Тверской области формат. В следующем году, возможно, исходя из параметров бюджета, мы увеличим объём средств на поддержку малых форм хозяйствования. Также будем продолжать поддерживать и крупные предприятия», — сказал Игорь Руденя, комментируя тверским журналистам итоги встречи с президентом.

Добавим, что в 2016 году по производству мяса скота и птицы Верхневолжье заняло восьмое место в ЦФО с объёмом выпущенной продукции 182 тыс. тонн. Обеспечить высокие темпы роста показателей позволила реализация крупных инвестиционных проектов в сфере свиноводства. Выпуск этого вида мяса в прошлом году увеличился почти вдвое — с 48 тыс. тонн до 83,5 тыс. тонн.