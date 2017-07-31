«Поправки к закону о дальневосточном гектаре увеличат количество заявок»

Москва, , 15:54 — REGNUM Фактически дальневосточный гектар стал доступен всех гражданам России с февраля 2017 года. Самая большая страшилка проекта о том, что желающих наградят участком в тайге или на болоте не сбылась, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.

«Как показывает практика, участок нужно выбирать самостоятельно, если не сказать лично приезжая осмотреть будущие владения и обязательно, до принятия решения уточнить в местной администрации что находится на соседних участках. Вряд ли желающим взять землю понравится соседство свинофермы или птицефермы. Получить такую информацию на сайте проекта удаленно пока нет возможности. Очевидно, что наиболее привлекательными для освоения были земли, расположенные вблизи федеральных и региональных автодорог или существующих поселений, поскольку это снимает часть инфраструктурных проблем», — пояснил эксперт.

«При выборе дальневосточного гектара будущему собственнику нужно определиться с целевым назначением участка и в течение трех лет начать его использовать. Если все требования соблюдены, через 5 лет можно получить свидетельство о собственности», — напомнил Завьялов.

«Принятые поправки к закону направлены на сокращение перечня «запретных» территорий, которые ранее нельзя было выбрать в качестве участка. Именно это было основной проблемой предыдущей редакции закона. С одной стороны, территорий на Дальнем Востоке много, с другой — выделенного места под реализацию закона было мало. В некоторых районах таких запретных территорий было более 70%», — отметил эксперт.

«Теперь в список территорий, разрешенный к использованию в качестве дальневосточного гектара, попадают земли охотничьих угодий, земли лесного фонда и участки над недрами. При этом против таких поправок высказывались как экологи, выступающие против раздачи лестных участков, так и профессиональные ассоциации охотников и рыболовов. В частности, есть опасения, что поправки могут привести к сокращению площади охотничьих площади угодий, созданию ограничений для ведения охоты и препятствий к сохранению и воспроизводству животного мира», — полагает Завьялов.

По его мнению, «чтобы сбалансировать общественные и частные интересы, поправки предполагают наделение властей регионов полномочиями самостоятельно определять территории, например, угодья с ценными видами животных, в границах которых не могут быть предоставлены земли по программе дальневосточного гектара. Такая же ситуация и с лесным фондом. Власти Приморского края включили в программу около 400 тыс. гектаров земель лесного фонда. Однако по факту на новых участках разрешено заниматься только пчеловодством. Там запрещено вырубать деревья, добывать полезные ископаемые, строить капитальные объекты и вести сельское хозяйство».

«Надо сказать, что ничего нового в подобной практике нет, подчеркнул Завьялов. — Например, во многих стран западной и восточной Европы большинство лесных участков находится в частной собственности. Однако это налагает на владельца целый перечень дополнительных обязанностей, в частности запрет на получение прибыли за счет собирательства ягод и грибов, запрет на несанкционированную вырубку, обязанность по очистке леса от сухостоя, обязанность по обеспечению беспрепятственного доступа на участок для всех желающих».

«Очевидно, что внесение новых поправок в закон о дальневосточном гектаре нацелено, прежде всего, на обеспечение соблюдения прав владельцев земельных участков, а главное, открытие новых территорий призвано подогреть интерес граждан к дальневосточному гектару и увеличить количество новых подаваемых заявок», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 30 июля президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре», которые значительно упрощают процедуру получения земли и расширяют территории для заявителей. Площадь земли, которая может быть передана в пользование россиянам по закону о «дальневосточном гектаре», увеличена в Приморье сразу на 400 тыс. га.

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