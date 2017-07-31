Ущерб от неурожая в Чувашии оценили в полмиллиарда

Чебоксары, , 15:49 — REGNUM В Чувашии, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за дождей, в нескольких районах приступили к уборке урожая. При этом с полей пока убирают не зерновые, а озимый рыжик и ранний картофель. Власти отмечают, что из-за погодных условий начало уборки урожая отложено на 15−20 дней. При этом урожайность картофеля сократилась почти на 20%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минсельхоза Чувашии.

К уборке картофеля приступили в Яльчикском и Цивильском районах. Согласно оперативным данным министерства на 31 июля, картофель в Чувашии убран с площади 5 га (на 31 июля 2016 года — 16 га), валовой сбор составил 85 тонн — это почти в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Урожайность второго хлеба сократилась на 19,8% и составила 170 ц/га. В Вурнарском районе приступили к уборке масличного рыжика.

Отметим, 28 июля в Чувашии в связи с неблагоприятными погодными условиями был введён режим чрезвычайной ситуации. Власти констатируют, что из-за низких температур и обильных осадков массовый сев яровых культур начался на две недели позже обычного срока (27 апреля) и завершился к середине июня (в 2016 году массовый сев яровых культур начался 14 апреля и завершился в первых числах июня). Специалисты констатируют, что запас продуктивной влаги в почве выше нормы в 1,5−2 раза, в отдельных районах этот показатель превышает нормативные значения в 4−5 раз.

Начало уборки в среднем по республике отложено на 15−20 дней. Аграрии до настоящего времени не приступили к уборке зерновых культур, в то время как 2016 году уборка зерновых началась 15 июля. По данным Чувашгидромета, в августе также прогнозируются ливни, местами — град, что может привести к полеганию зерновых культур. По информации филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, полегание и повышенная влажность воздуха станет причиной развития черни колоса.

«В низинных участках и площадях с высоким залеганием грунтовых вод наблюдается застой воды. На всех культурах наблюдается массовое развитие тли, особенно на зернобобовых, овощах, многолетних травах и в садах», — говорится в сообщении.

Ориентировочные потери урожая зерновых и зернобобовых культур в республике могут составить 20−25 тыс. тонн, картофеля — 30−35 тыс. тонн. По предварительным расчетам, ущерб в пострадавших хозяйствах (при средних ценах в период уборки на зерно 9 тыс. рублей за 1 тонну, на картофель — 8 тыс. рублей за 1 тонну) может составить около 500 млн рублей. Отметим, объем государственной поддержки агропромышленного комплекса республики, предусмотренный на 2017 год, составляет в Чувашии 2,3 млрд рублей.

Напомним, посевная площадь под урожай 2017 года в хозяйствах всех категорий составила 554 тыс. гектаров. Это на 3,9% меньше по сравнению с 2016 годом.