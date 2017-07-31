Слушания по проблемам дольщиков прошли в 47 регионах РФ

Москва, , 15:47 — REGNUM В 47 регионах РФ прошли парламентские слушания по вопросу защиты прав участников долевого строительства, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с руководителем рабочей группы по защите прав участников долевого строительства, вице-спикеров Госдумы Владимиром Васильевым и главой комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым вопросы, связанные с проведением в субъектах РФ слушаний по проблемам обманутых дольщиков.

«На сегодняшний день публичные слушания, посвященные обсуждению сложившейся в регионах ситуации с участием граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, прошли в 47 субъектах Федерации. В ходе предстоящей осенней сессии аналогичные слушания запланировано провести еще в 23 регионах», — указывается на сайте Госдумы.

3 июля в нижней палате парламента прошли парламентские слушания по проблемам дольщиков — к участию были приглашены обманутые дольщики из разных регионов России. По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с Васильевым, в которую вошли представители всех фракций Госдумы, а региональным парламентам было рекомендовано провести подобные публичные слушания, чтобы субъекты РФ подготовили дорожные карты по выходу из сложившейся ситуации по всем имеющимся проблемным объектам.

Государственная дума взяла этот вопрос под свой контроль, многие депутаты лично принимали участие в обсуждении проблем дольщиков в своих регионах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании государственного компенсационного фонда для обеспечения обязательств застройщиков по договорам участия в долевом строительстве.

До 1 января 2018 года должна быть создана единая информационная система жилищного строительства. В ней в режиме онлайн будет отображаться информация обо всех не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства. Решение о создании такой системы депутаты приняли на парламентских слушаниях по вопросу обманутых дольщиков, которые прошли в Госдуме 3 июля. Созданием такой информационной системы займется министерство сельского хозяйства и ЖКХ. В течение июля ведомство собирает данные о проблемных объектах из всех регионов страны, чтобы затем соединить их воедино. Как ранее заявлял министр сельского хозяйства и ЖКХ Михаил Мень, ведомство начнет работу по созданию системы уже в августе.

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