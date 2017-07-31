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Стало известно как долго Кострома будет жить без горячей воды

Экономика

В капитальном ремонте нуждается 8 километров теплосетей города

Кострома, 31 июля 2017, 15:44 — REGNUM  Дома, расположенные более чем на 20 костромских улицах отключены от горячей воды, — сообщает K1news. Среди прочих, без горячего водоснабжения осталось 9 школ и столько же больниц.

Отключения воды объясняются подготовкой коммунальных служб к будущему отопительному сезону. Работы по опрессовка теплосетей продлится до 4 августа.

Как сообщил телекомании «Русь» заместитель председателя комитета городского хозяйства Николай Ухов, в капительном ремонте нуждаются «около восьми километров тепловых сетей» Костромы

В целях профилактики опрессовка тепловых сетей проводится каждый год после окончания отопительного сезона. Она нужна для того, чтобы проверить систему отопления на прочность и свести риск утечки или разрыва труб и радиаторов к минимуму.

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Городское благоустройство