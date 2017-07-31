«Покупатели оплатят НДС на товары из иностранных интернет-магазинов»

Москва, , 15:18 — REGNUM Государство ужесточает налоговую политику в отношении иностранцев, чтобы получить дополнительные доходы в бюджет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля адвокат DS Law Денис Зайцев, комментируя предложение ввести налог на покупки в зарубежных онлайн-магазинах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 31 июля заявила, что покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут быть обложены налогом на добавленную стоимость (НДС) в 18%. Ведомство уже прорабатывает ряд мер, которые направлены на то, чтобы обеспечить российским и иностранным ритейлерам равные условия ведения бизнеса. Ранее предложение обложить НДС товары, приобретенные россиянами онлайн на зарубежных сайтах, Минфин включил в Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

«Такая идея связана с тем, что предыдущее предложение ввести дополнительные таможенные пошлины на товары, приобретаемых россиянами в иностранных интернет-магазинах, не нашло отклик у властей», — заявил Зайцев.

Скорее всего, правительство продумает вариант не просто ввести НДС на такие товары, но и обязать иностранные юрлица регистрироваться в России, чтобы уплачивать налог в бюджет страны, рассуждает эксперт.

«Если же иностранные поставщики откажутся регистрировать такие юридические лица на территории РФ, то НДС придется уплатить покупателям», — считает Зайцев.

Между тем, уверен он, такие меры говорят не только об ужесточении налоговой политики государства в отношении иностранцев и выравниванию условий между российскими и зарубежными ритейлерами.

«Речь идет также о необходимости дальнейшего пополнения бюджета страны. В любом случае, бремя оплаты ляжет на покупателей, что непосредственно отразится на стоимости приобретаемого товара», — отмечает Зайцев.

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