В строительстве Крымского моста пройден очередной рубеж

Симферополь, , 14:57 — REGNUM Свод автодорожной арки моста через Керченский пролив проведен на высоте 45 метров. Оставшиеся работы будут завершены в ближайшее время, сообщили 31 июля в пресс-службе ФДА «Росавтодор».

Укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста завершена одновременно с окончанием подготовки к установке железнодорожной арки на фарватерные опоры.

Как пояснил руководитель обособленного подразделения, заместитель директора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев, автодорожная арка состоит из двухсот больших элементов, таких как блоки ортотропных плит и арочные своды.

«В ближайшее время планируем завершить оставшиеся работы: установить гибкие подвески, смонтировать эксплуатационные системы, покрыть антикоррозийной краской, — сказал он. — Вес пролета в итоге составит почти 5 тысяч тонн».

Напомним, строящийся мост через Керченский пролив соединяет Крымский полуостров и материк (Краснодарский край). Строительство осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков заявил, что благодаря подсветке арочные пролеты Крымского моста будут похожи на флаг России.

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