В Подмосковье выделено 25 млн рублей на развитие рыбоводства

Красногорск, , 14:54 — REGNUM Власти Московской области в 2017 году выделено более 25 миллионов рублей на развитие рыбоводства. Также производителям рыбы будет возмещена часть затрат на покупку корма и модернизацию аквакультуры, сообщили в областном Минсельхозе.

«Программе поддержки подмосковного рыбопроизводителя и дальше будет уделяться особое внимание», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Областные власти планируют привлечь крупных инвесторов с тем, чтобы занять лидирующие позиции в рыбной отрасли и обеспечить свежим отечественным продуктом не только жителей Подмосковья, но и столицы.

Напомним, ранее Разин сообщал, что объем производства товарной рыбы в прудах Подмосковья может составить 7 тысяч тонн к 2020 году после ввода в строй новых акваферм.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный инвестор планирует построить в Волоколамском районе Подмосковья рыбную ферму и организовать производство по переработке рыбы.

Добавим, по итогам 2016 года в России было зафиксировано снижение потребления рыбы и рыбной продукции примерно на 10%.

Читайте также: В Подмосковье рыболовов-нарушителей будут штрафовать на 50 тыс. рублей