Решение немецкого суда по газопроводу Opal: «Пока «Газпром» побеждает»

Дюссельдорф, Германия, , 15:50 — REGNUM Высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по иску польской государственной энергокомпании PGNiG, приостанавливавшие доступ «Газпрома» к дополнительным мощностям газопровода Opal. Как заявил сегодня, 31 июля, в интервью ИА REGNUM генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, скорее всего, Польша и Украина будут пытаться обжаловать соответствующее решение. Правда, делу это мало поможет, поскольку с приближением зимы ЕС нужно больше российского газа.

По словам эксперта, поскольку суд Дюссельдорфа — это суд первой инстанции, то, скорее всего, будет подана апелляция. Выступающие против доступа к дополнительным мощностям Opal «Газпрома» стороны будут озвучивать те же аргументы о том, что нарушаются условия Третьего энергопакета, а монополизация газового рынка возрастает. Все это необходимо Польше и Украине, чтобы запретить «Газпрому» докупать 40% этой дополнительной мощности.

«Пока «Газпром» побеждает. Трудно сказать, что у Украины найдутся более серьезные аргументы, чем есть сейчас. Либо должны какие-то новые обстоятельства появится, о которых никто не знал (по правилам судебных тяжб), либо какие-то веские политические доводы. Но поскольку зима опять грядет, Европа понимает, что как транзитер Украина — не самый лучший из возможных вариантов, то, скорее всего, политическая обстановка будет благоприятствовать тому, чтобы эти 40% задействовал именно «Газпрома», а не так, чтобы они простаивали», — подчеркнул Андрей Листовский.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, Высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по иску польской PGNiG, приостанавливавшие доступ «Газпрома» к дополнительным мощностям газопровода Opal. Польские и украинские истцы во время судебного разбирательства не смогли доказать наносимый «Газпромом» ущерб, который якобы возникал из-за того, что российская энергокомпания использует производственные мощности в обход Украины и Польши напрямую в Чехию и Германию. Поэтому немецкий суд решил, что нет весомых доказательств для ограничения доступа «Газпрома» к трубопроводу Opal. Отметим также, что за неделю до того, как суд в Дюссельдорфе вынес свое решение, аналогичный вердикт озвучил и Европейский суд.

По газопроводу Opal поступает российский газ, который проходит по морскому газопроводу «Северный поток». Однако вследствие регуляторных ограничений труба была загружена не полностью. ЕК одобрила в октябре 2016 года расширение доступа «Газпрома» к Opal, при этом исключительное право российского холдинга на использование половины транзитных мощностей газопровода осталось в силе. Также Еврокомиссия разрешила «Газпрому» принимать участие в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal. Польшу и Украину такое решение не устроило. Они заявили, что соответствующее решение ЕК создает риски для поставки газа между двумя странами. В декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобу в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе. После этого Европейский суд приостановил решение ЕК в качестве обеспечительной меры. Так, для «Газпрома» был установлен лимит на использование газопровода — не более 50% мощностей.

После того, как 28 июля суд Дюссельдорфа вынес свое решение, оператор газопровода Opal Gastransport GmbH & Co. KG заявил, что теперь ожидает приказа от Федерального сетевого агентства Германии по доступу к дополнительным мощностям трубы уже в ближайшую неделю. На следующей неделе должны будут опубликовать приказ — начнутся суточные аукционы на мощности.

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