Москва, , 14:36 — REGNUM Учитывая то, что на российском рынке большинство сделок совершается нерезидентами, сначала может показаться, что для участников торгов санкции могут означать снижение котировок на российском фондовом рынке, но на самом деле всё иначе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

По его словам, «российский фондовый рынок уже давно считается высокорискованным, на котором преобладают спекулянты. Риск, конечно, высок, но также высока и потенциальная доходность».

«Санкции будут иметь краткосрочный эмоциональный эффект. Инвесторы в российские ценные бумаги уже давно научились оценивать и политические, и макроэкономические риски, поэтому объемы торгов точно не снизятся», — пояснил эксперт.

«Более того, ряд компаний, учитывая текущий макроэкономический курс правительства РФ, наращивает выплаты дивидендов, что является позитивной новостью для инвесторов», — отметил Диргин.

«Ожидается умеренный рост российских фондовых индексов, при этом спросом будут пользоваться наиболее ликвидные российские ценные бумаги, такие как Роснефть, Сбербанк, Аэрофлот», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США принял решение об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За законопроект 27 июля проголосовали 98 сенаторов из 100.

Власти России ответили на это предложением США сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал число дипломатов, которые должны покинуть страну — 755 человек.

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