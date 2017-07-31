«Банки повышают кредитные лимиты в погоне за клиентами»

Москва, , 14:29 — REGNUM Банки стремятся привлечь качественных заемщиков и для этого повышают лимиты по кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя рост объемов лимитов потребительских кредитов в 2017 году.

«Увеличение лимита это знак доверия со стороны банка, таким образом, он располагает к себе потенциального клиента. За качественных заемщиков сейчас конкуренция, и такое предложение банка может запомниться, когда нужно будет выбирать кредитное учреждение», — отметил Люшин.

Как сообщило Объединенное кредитное бюро 31 июля, объемы лимитов потребительских кредитов в 2017 году увеличились на 40%. При этом, само количество кредитов за полгода практически не изменилось, выросли только объемы кредитования. Средний лимит по кредитным картам вырос почти вдвое — с 39 тыс. рублей до 60 тыс. рублей. Такого рекордного показателя лимит достигал только в 2013 году.

«Банки существенно доработали скоринг (систему оценки кредитоспособности граждан), в результате чего лимиты стали увеличиваться для высококачественных заемщиков», — считает Люшин.

При этом, по его словам, до кризиса лимиты кредитования увеличивались автоматически. Теперь же это происходит более избирательно.

«Кризис уже миновал, в стране наблюдается большой отложенный спрос на покупки. Дело ещё в том, что в стране растёт финансовая грамотность: все больше людей понимает, что лучше занять деньги у банка, чем бегать по друзьям и знакомым многие из которых не в силах помочь», — указал Люшин.