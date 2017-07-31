Официальный курс доллара превысил отметку в 60 рублей

Москва, , 14:02 — REGNUM Банк России поднял официальные курсы доллара США и евро к рублю на 1 августа, говорится в сообщении регулятора.

Евро вырос к рублю на 78,24 копейки и составил 70,4603 рубля. Доллар США подорожал на 51,97 копейки — до 60,0633 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 1 августа, прибавила 63,8 копейки, составив 64,742 рубля.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Московской биржи, 31 июля курс доллара расчетами «завтра» вырос на 47 копеек до 60,04 рубля, курс евро — на 43 копейки до 70,45 рубля.

Налоговый период закончился 28 июля и с ним активные конвертации отечественных экспортеров, оказывающих поддержку курсу нацвалюты, считает эксперт.

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