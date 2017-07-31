«В решении ЦБ РФ о сохранении ставки больше негатива, чем позитива»

Москва, , 13:57 — REGNUM Оставив на последнем заседании ключевую ставку неизменной, Центробанк РФ в целом не удивил рынок. Смягчение монетарной политики со стороны регулятора было бы наверно более положительным шагом, и для этого у ЦБ РФ в целом было место для манёвра, но регулятор решил взять паузу и посмотреть на реакцию рынков и инвесторов на новый пакет санкций со стороны США, направленный в адрес РФ и ряда стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный Финансовый Центр» Роман Блинов.

«Хочется отметить, что общие ожидания действительно были умеренно негативными, а в контексте нового пакета санкций логика в действиях ЦБ РФ, конечно, есть», — сказал эксперт.

«Необходимо признать, что для спекулятивного капитала остались прежние условия, но «домоклов меч» санкций наверно поубавит пыл западных инвесторов. А, следовательно, оставив для иностранных инвесторов те же условия, что и были, ЦБ РФ получает некоторую, пусть уже не такую как в 2016 году, но поддержку по рублю, а на фоне растущих цен на товарно-сырьевом рынке это хорошо. Даже если на фоне санкционной истерики будут продажи со стороны нерезидентов, то они пока не вызывают существенных опасений со стороны регулятора и большинства участников рынка. Это, скорее всего, плюс», — пояснил Блинов.

По его словам, «из существенного минуса на данный момент можно констатировать только то, что для российской экономики ресурсная база не стала доступнее. А ЦБ РФ остановился, взяв паузу в периоде цикла понижения учётной ставки. Это, скорее, минус, так как у российского регулятора существенно больше места для манёвра в текущем моменте. Но спорить с ЦБ РФ тут не приходится».

«Если взвесить все аргументы, которые существуют на сегодняшний день, то лично я считаю, что ЦБ РФ поступил неправильно. На фоне отрицательного счёта текущих операций и общего не очень-то блестящего внешнего и внутреннего фона надо было снижать ставку — а то в тот момент, когда придётся её резко поднимать, места для манёвра будет меньше», — высказал свое мнение Блинов.

«Снизив ставку, можно бы сыграть на руку экспортёрам в части постепенного снижения курса рубля по отношению к доллару США, но судя по всему, такой задачи у ЦБ РФ нет, или регулятор боится существенных колебаний на внутреннем валютном рынке. В последнем решении ЦБ РФ больше негатива для рынка, чем позитива, но в рамках сентябрьского заседания у регулятора есть шансы реабилитироваться», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. Совет директоров отметил, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. Краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. При этом в ЦБ заявили, что видят возможность для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

Напомним, 16 июня 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 9% годовых.

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