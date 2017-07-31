В Нижнем Новгороде запущен в работу второй Борский мост

Нижний Новгород, , 13:44 — REGNUM В Нижнем Новгороде 31 июля 2017 года был запущен в эксплуатацию второй автомобильный (Борский) мост через Волгу.

По новому мосту транспорт будет двигаться из Нижнего Новгорода в сторону Бора и Кирова. Первый Волжский (Борский) мост возьмет на себя транспортные потоки из области в сторону Нижнего Новгорода.

Планируется, что ввод в эксплуатацию нового моста позволит облегчить транспортную ситуацию в районе улицы Акимова в Нижнем Новгороде, где долгие годы скапливались огромные пробки. При проектной мощности в 12 тыс автомобилей в сутки, первый Борский мост ежедневно пропускал через себя по 70 тыс. автомобилей.

Проезд от Нижнего Новгорода до Бора, иногда занимавший более 2 часов, теперь должен занимать около 30 минут.

Вместе с новым Борским мостом запущены в эксплуатацию транспортная развязка со стороны ул. Акимова в Нижнем Новгороде, два надземных пешеходных перехода, мост через реку Везлома, два пойменных моста. Кроме того, была расширена автомобильная трасса до поселка Толоконцево.

Строительство моста было начато в 2013 году. Его протяженность моста составила 1450 метров. Объем финансирования составил порядка 13 млрд рублей. Из них 3,6 млрд рублей — средства, полученные от введения системы «Платон».

Как сообщало ИА REGNUM, рабочее движение по новому мосту через Волгу в Нижнем Новгороде было открыто 4 ноября 2016 года.

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Строительство и ввод в эксплуатацию Борской транспортной системы должно решить проблему доступа в северные районы Нижегородской области, а также в Кировскую область и Республику Марий-Эл.