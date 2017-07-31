В Ярославской области рост тарифов превысил норму для 15 тыс человек

Ярославль, 31 июля 2017, 13:37 — REGNUM В Ярославской области в ряде округов рост коммунальных тарифов для населения во втором полугодии 2017 года превысил предельные индексы в два и более раза. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Предельный индекс роста для Ярославской области составляет 6,4%, из них уровень в 4,9% установлен федеральной властью, а 1,5% — допустимое превышение, которое может добавить регион.
Однако при наличии обращений от местных властей, увеличить тариф можно и выше предельного индекса. Такое превышение установлено указом губернатора Ярославской области № 225 от 30 июня. Как следует из документа, наибольший рост тарифов ждет Константиновское сельское поселение, где тарифы во втором полугодии вырастут сразу на 15%. Повышение коснется 7025 человек.
В Поречье-Рыбном тарифы максимально поднимутся на 11,25% для 302 человек. На 8% поднимутся тарифы в Курбском сельском поселении и поселении Лесная поляна Ярославского района. Там повышение затронет 2979 и 2788 человек соответственно. Такой же рост ждет жителей Пригородного и Рязанцевского поселений Переславского района (207 и 2094 человек).
Такими образом рост тарифов превысит предельный индекс для 15 395 человек. Еще в ряде поселений рост тарифов на второе полугодие равен максимальному предельному индексу в 6,4%.
В указе такой рост объясняется необходимостью доведения уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг до 100% от экономически обоснованного тарифа. Сегодня разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения оплачивает региональный бюджет. Очевидно, что областные власти хотят уйти от этих затрат.
Во всех поселениях, где рост тарифов превысил рекомендованный федеральной властью уровень, решение об этом принимали местные советы депутатов. Однако такое решение им рекомендовано было принять указом губернатора