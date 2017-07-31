В Ярославской области рост тарифов превысил норму для 15 тыс человек

Ярославль, , 13:37 — REGNUM В Ярославской области в ряде округов рост коммунальных тарифов для населения во втором полугодии 2017 года превысил предельные индексы в два и более раза. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Предельный индекс роста для Ярославской области составляет 6,4%, из них уровень в 4,9% установлен федеральной властью, а 1,5% — допустимое превышение, которое может добавить регион.

Однако при наличии обращений от местных властей, увеличить тариф можно и выше предельного индекса. Такое превышение установлено указом губернатора Ярославской области № 225 от 30 июня. Как следует из документа, наибольший рост тарифов ждет Константиновское сельское поселение, где тарифы во втором полугодии вырастут сразу на 15%. Повышение коснется 7025 человек.

В Поречье-Рыбном тарифы максимально поднимутся на 11,25% для 302 человек. На 8% поднимутся тарифы в Курбском сельском поселении и поселении Лесная поляна Ярославского района. Там повышение затронет 2979 и 2788 человек соответственно. Такой же рост ждет жителей Пригородного и Рязанцевского поселений Переславского района (207 и 2094 человек).

Такими образом рост тарифов превысит предельный индекс для 15 395 человек. Еще в ряде поселений рост тарифов на второе полугодие равен максимальному предельному индексу в 6,4%.

В указе такой рост объясняется необходимостью доведения уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг до 100% от экономически обоснованного тарифа. Сегодня разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения оплачивает региональный бюджет. Очевидно, что областные власти хотят уйти от этих затрат.