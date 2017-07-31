Жители России охладели к кредитам: опрос

Москва, , 13:16 — REGNUM Жители России третий год подряд демонстрируют целенаправленный отказ от кредитов. Продолжает расти доля граждан, которые не брали и не выплачивали кредиты за последний год. Так, в 2015 году таковых насчитывалось 58%, в 2016 году — 60%, а в 2017 году — уже 65%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

О планах в течение ближайшего года обратить в банк за займом заявили всего 8% российских граждан, хотя еще год назад такой ответ давали 14%, а в 2015 — 12%, не говоря уже об аналогичных заявлениях в 2012 году, когда кредитные планы строили более четверти респондентов.

Более половины опрошенных (54%) назвали кредит «долговой ямой», из которой трудно выбраться. Два предыдущих года аналогичный ответ давали по 52% опрошенных.

Считают кредит необходимостью для совершения крупных покупок почти треть респондентов — 31%. В 2015—2016 годах доли подобных ответов имели близкие значения — 32−34%.

Увеличивается доля жителей России, которые не обращались в банк за займами. Так, в 2015 году этот показатель равнялся 58%, в 2016 он вырос до 60%, а в 2017 году — до 65%.

При этом продолжает сокращаться число граждан, которые выплачивают сразу несколько кредитов. Так, в текущем году мультикредитными оказались 3% респондентов, тогда как еще годом ранее их насчитывалось 6%. Эти цифры несравнимы с докризисными показателями, когда по несколько кредитов сразу выплачивали 17% россиян в 2012 году и 19% — в 2010.

По сравнению с 2016 годом, когда основной целевой группой заемщиков выступали россияне 25−44 лет, в 2017 году о планах на кредиты чаще заявляют более молодые респонденты — до 35 лет. Также среди потенциальных заемщиков выше доля жителей городов-миллионников с высоким доходом.

Отметим, наиболее важным критерием выбора кредитной программы является процентная ставка — об этом заявили 72% респондентов. Этот показатель практически не меняется последние три года.

Опрос проведен в июне 2017 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в Российской Федерации на 6% в годовом отношении выросло количество новых кредитных карт, выданных гражданам страны. При этом объемы одобренных лимитов выросли почти на 40%.

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