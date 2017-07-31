Неолиберальный экономический курс ускоряет падение аргентинского песо

Буэнос-Айрес, , 13:19 — REGNUM Политическая неопределенность в Аргентине из-за близости выборов и корректировок, сделанных правительством, ускоряется падение курса аргентинского песо по отношению к доллару США, сообщает ИА EFE, ссылаясь на мнение экспертов.

Валюта Аргентины, которая начала июнь с курса 16,25 за доллар, 28 июля упала до показателя 17,99 за доллар, что представляет собой обесценивание на 10,7%.

Большинство опрошенных экономистов отметили в качестве одной из основных причин падения курса близость первичных и всеобщих выборов (которые будут проходить в августе и октябре 2017 года, соответственно), и подчеркнули, что дальнейшее падение курса может стать поворотным пунктом в экономической линии, которой следует страна.

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри, проводящий непопулярные в обществе неолиберальные реформы, сделал ставку на «разворот страны к миру», на возвращение на международные рынки, и, защищая свою политику, неоднократно повторял, что возврат к прошлому будет означать возвращение киршнеризма (2003−2015 годы, когда страной правили супруги Нестор и Кристина Киршнер), а это вызовет скептицизм среди инвесторов, которые хотели бы вкладывать свои капиталы в страну.

Падение валюты в Аргентине в период выборов не является новым явлением и обычно повторяется во время каждой избирательной кампании.

Однако экономисты и эксперты приписывают большую ответственность в этом процессе политике перестройки правительства во главе с Маурисио Макри.

Экономист и консультант Пабло Тигани указывает на «финансовый цикл»: растущий дефицит бюджета, государственные краткосрочные кредиты в песо с очень привлекательными процентными ставками для инвесторов, которые после получения прибыли скоро покидают страну.

Кроме того, борьба Макри против инфляции была сосредоточена на сохранении процентных ставок на очень высоком уровне, что оказало мощное негативное воздействие на экономику, и, следовательно, на доходы.

Реформы новой администрации также вызвали торговый дефицит, к которому добавляется сезонная составляющая (аргентинский экспорт исторически сосредоточен в первом семестре), так что во втором семестре приток иностранной валюты значительно меньше.

Среди других факторов, повышающих давление на песо, стало решение инвестиционного банка Morgan Stanley в июне не предоставить Аргентине категории «развивающегося рынка», вопреки ожиданиям правительства, что повысило бы потенциал иностранных инвестиций.

Аналитики ожидают, что падение песо продолжится, и стоимость доллара возрастет до 22−25 песо в ближайшем будущем. Данное падение может остановить только вмешательство Центрального банка Аргентины, однако правительство выступает против таких мер.

Напомним, аргентинцы традиционно хранят свои сбережения в американской валюте, желая обезопасить их от инфляции, которая в 2016 году достигала 40%.