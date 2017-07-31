США сместят ЕС с лидирующих позиций в торговле с КНР

Пекин, , 12:54 — REGNUM По словам бывшего министра торговли КНР Ван Цзиньго, до конца года США станут крупнейшим торговым партнером Китая, а ЕС сместится на второе место по объёму внешнеторгового оборота с КНР.

Главной причиной этого процесса станет укрепление китайско-американских торговых связей, пишет «Сина синьвэнь».

В апреле 2017 г. Китай и США согласились инициировать план сотрудничества для устранения дисбаланса в торговле. Согласно достигнутым договоренностям, Китай возобновит импорт говядины в США и впервые импортирует рис.

По данным Главного управления таможни, в период с января по июнь 2017 г. объем торговли между КНР и США достиг 1,85 трлн. юаней, что на 21,3% больше, чем в прошлом году.

Темп роста торговли Китая и членов Европейского союза за тот же период составил 17,4%, достигнув 1,97 трлн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после возобновления поставок американского мяса на китайский рынок, всего за 3 дня свинину из США приобрели через интернет более 300 тыс. китайцев.

Читайте ранее в этом сюжете: США восполнят дефицит мяса в Китае