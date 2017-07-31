Петербургский авторынок показал лучшую динамику за пять с половиной лет

Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM В первом полугодии 2017 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге выросли на 9%, по сравнению с тем же периодом 2016 года, и составили 62 187 машин. Такие данные сегодня, 31 июля, представило профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Отдельно за июнь рост продаж составил 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первый летний месяц текущего года петербургские автодилеры реализовали 12 867 машин.

«Рост продаж в июне достигнут за счет продаж брендов, находящихся в первой десятке рейтинга. Кому-то показать такой результат помогла низкая база прошлого года, кому-то — выход обновленных моделей», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По его словам, в первую очередь рост достигнут за счет Hyundai (+40%), который установил рекорд для всех марок в этом году по объему продаж за месяц (1651 машина, из которых почти 1000 пришлось на флагманскую модель Solaris), Kia (+36%), Volkswagen (+35%), Skoda (52%), Toyota (60%) и других.

Эксперты отмечают, что результаты и за полугодие, и за месяц являются рекордными для авторынка города за довольно продолжительный период. Последний раз рекорд продаж авто за один месяц был зафиксирован в декабре 2014 года, когда наблюдался высокий спрос на фоне падающего рубля. Что касается динамики, то процент роста в июне стал самым высоким последние 5,5 лет (после января 2012 года, когда реализация автомобилей выросла в городе на 31%).

«Итог первого полугодия превзошел прогнозы, кроме того, Петербург продолжает показывать результаты заметно лучше общероссийского рынка, который за отчетный период вырос на 7%, — отмечает Михаил Чаплыгин. — Если подобные тенденции на петербургском авторынке продолжатся, то по итогам года рост продаж может составить до 15%.

По итогам полугодия в топ-15 только два бренда показывают отрицательные результаты продаж — это Nissan и Mercedes-Benz. При этом в июне все 15 лидирующих марок увеличили продажи.

Успешный результат июня позволил Петербургу нарастить свою долю в общем объеме продаж новых машин в России — по итогам полугодия она составила 8,6% (в январе-мае — 8,5%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2017 года составили более 141 тысячи машин, что оказалось на 115% выше, чем в июне прошлого года.

По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году продажи составят 1,48 млн автомобилей, что на 4% превысит показатели 2016 года. Напомним, в 2016 году российский авторынок сократился на 11%, а в 2015 — на 36%.

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